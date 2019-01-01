ولي عهد أبوظبي يبحث مع نائب الرئيس الصيني أوجه التعاون المشترك
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:03 م
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بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال زيارته للصين - مع نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، أنه تم - خلال اللقاء - استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأنها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، أنه تم - خلال اللقاء - استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأنها.