ولي عهد أبوظبي يبحث مع نائب الرئيس الصيني أوجه التعاون المشترك

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال زيارته للصين - مع نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، أنه تم - خلال اللقاء - استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأنها.