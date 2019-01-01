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الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش "دور الشباب فى التنمية"

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:56 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع القليوبية تقديم باقة من الفعاليات الثقافية والفنية، ففي إطار الاحتفال بذكرى ثورة يوليو نفّذ بيت ثقافة سنديون ورشة حكي لكتاب "الثورة" تأليف أمين سعيد، كما أقام قصر ثقافة الطفل ببنها حفلا تضمن عرض فيلم تسجيلي عن ثورة 23 يوليو، بجانب فقرة لرقصة تنورة بعنوان" تحية للعلم المصري"، إضافة إلى أغاني "تعيشي يا بلدي، مطلوب من كل مصري".

وعقد بيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان "دور الشباب في التنمية" بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية نامول، بينما أقام بيت ثقافة شبين القناطر ورشة رسم حر للأطفال، كما نظم محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو ونتائجها على المجتمع المصري" تناولت تعريف الثورة بأنها التحرك العسكري لقادة ضباط الجيش المصري ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952 وعُرفت في البداية بأسم الحركة المباركة ثم أُطلق عليها ثورة 23 يوليو عقب حل الأحزاب السياسية وإسقاط الدستور فى يناير 1953.

وتستمر المكتبة العامة بقصر ثقافة بنها فى تقديم فاعليات التدريب الميداني لطلبة قسم المكتبات والمعلومات بجامعة بنها، حيث تم التدريب على الإعارة، فهي واحدة من أهم الخدمات العامة التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات، كما تناولت تعريف الإعارة بأنها عملية إتاحة وتسجيل مصادر المعلومات من أجل استخدامها سواء داخليا الإعارة الداخلية أو إخراجها لاستخدامها خارج المكتبة وهي الإعارة الخارجية.

ونظّم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة كفر شكر محاضرة للتعريف بالبرامج المستخدمة في تصميم صفحات الإنترنت، ونفّذت مكتبة الطفل بالقصر ورشة حكي بعنوان "الضباط الأحرار والثورة"، وفى المكتبة العامة عقدت محاضرة بعنوان "أبطال صنعوا النصر" ألقاها النقيب سعيد الهلباوي عضو جمعية العسكريين المتقاعدين بكفر شكر.
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