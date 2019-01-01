قائمة الإسماعيلي أمام الزمالك غدا

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي، قائمة الفريق الأصفر التي تستعد لمواجهة الزمالك، غدًا الأربعاء، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.



ويحتل الزمالك، المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 69 نقطة، أما الإسماعيلي يأتي سابعًا برصيد 43 نقطة.



وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد مجدي

الدفاع: محمد مجدي - باهر المحمدي - ريتشارد بافور - محمد هاشم - أسامة إبراهيم - أحمد أيمن - طارق طه

الوسط: عماد حمدي - محمد الضرف - مصطفى فارس - محمد بيومي - مدحت فقوسة - عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي

الهجوم: بينسون شيلونجو - حازم مرسي