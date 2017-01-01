السعودية فرح الزهراني تشارك في بطولة جراند سلام للجوجيتسو

أعلن الاتحاد السعودي للجوجيتسو، اليوم، الثلاثاء، وصول بعثة منتخبها إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في الجولة الثانية من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، التي تستضيفها صالة أوتا جيمناستيك طوكيو، خلال يومي 27 و28 يوليو الحالي.



وتشهد بعثة المنتخب السعودي للجوجيتسو تواجد اللاعبة الأنثى الوحيدة بالمنتخب، فرح الزهراني، التي خاضت مع زملائها معسكرا تدريبيا في هذا الأسبوع بدولة منغوليا، قبل السفر إلى اليابان.



وسبق للزهراني اللعب مع منتخب بلادها في بطولة دولية، وكانت في البطولة الآسيوية للجوجيتسو 2018، التي أقيمت في كازاخستان.



يذكر أن المنتخب السعودي للجوجيتسو حقق المركز الرابع في الجولة الماضية التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو.