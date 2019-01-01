"المكتسبات الثقافية لثورة 23 يوليو" بقصر أحمد بهاء الدين للطفل

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعالیات والأنشطة خلال الأجازة الصیفیة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدین للطفل، حيث نظم القصر عددا من الندوات والورش الفنية والثقافية منها ندوة بعنوان "مكتسبات ثورة يوليو الثقافية" والتي تحدثت فيها مسئولة النشاط مع الأطفال عن أهم إنجازات ثورة يوليو الثقافية، ومن أهمها أن الثورة أنشات قصور الثقافة والمراكز الثقافية لتحقيق توزيع ديمقراطي عادل للثقافة، وهذا يعد من أهم وأبرز إنجازات ثورة العدالة الثقافية، وكذلك إنشاء أكاديمية تضم المعاهد العليا للمسرح والسينما والنقد والباليه والأوبرا والموسيقى والفنون الشعبية، إلى جانب رعاية الآثار والمتاحف ودعم المؤسسات الثقافية، كما سمحت بإنتاج أفلام من قصص الأدب المصري الأصيل بعد أن كانت تعتمد على الاقتباس من القصص والأفلام الأجنبية في فترة ما قبل الثورة.



كما أقيمت ورشة فنون تشكيلية للاطفال رسم وتلوين، وورشة بعنوان "ليلة الثورة"، كما أقيمت ورشة لتعليم فن التفصيل والخياطة، بجانب مسابقة ثقافية عن ثورة يوليو ومكتسباتها الثقافية والفنية لتطبيق ما تم في الندوة عمليا لتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال بمعرفة تاريخ وطنهم المشرف وكيف ضحى أبناء الوطن المخلصين من أجل رفع راية الوطن عاليا في كل المجالات.