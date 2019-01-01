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منوعات

حفاضات ذكية تراقب الأطفال

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تعاونت شركة بامبرز مع فيريلاي وهي الشركة الشقيقة لجوجل، لإنتاج حفاضات ذكية تراقب نوم الأطفال وأكلهم وموعد تغيير حفاضاتهم وسط مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية.

وتدعى الحفاضات الجديدة وفقا لـ "ديلي ميل" "لومي"، وهي مزودة بحزمتين من الحفاضات، مع جهازي استشعار قابلين للانفصال، وجهاز مراقبة بالفيديو يمكن توصيله بشبكة الواي فاي.

وتعمل المستشعرات على استكشاف أي بلل في الحفاض، وإرسال إشعارات تلقائية إلى تطبيق "لومي باي بامبرز" المثبت على الهاتف الذكي لأحد الوالدين أو مقدم الرعاية.

ويمكن للتطبيق أيضًا مراقبة أنماط النوم، وعدد المرات التي يتم فيها إطعام الطفل، بالإضافة إلى قياس الرطوبة ودرجة حرارة غرفة الطفل، ويمكن إعادة تغذية البيانات لهاتف ذكي بغض النظر عن مكان وجود المستخدم.

وقامت شركة "بروكتر آند جامبل" وهي الشركة الأم لبامبرز، بتطوير المنتج، بالتعاون مع شركة فيريلاي، وتقول الشركتان إن المعلومات سترسل فقط إلى الآباء والأمهات، وتستخدم البيانات الكلية لتحسين المنتج.

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