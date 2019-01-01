مقتل شخصين وإصابة 29 في انفجار قنبلة بباكستان

أعلن مسئول باكستاني مقتل شخصين على الأقل وإصابة 29 اخرين إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في سوق بضواحي مدينة "كويتا" عاصمة إقليم بلوشستان.



ووصف وزير داخلية إقليم بلوشستان مير ضياء لانغوف - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء - التفجير "بالعمل الإرهابي" من قبل أعداء باكستان، معلنًا حالة الطوارئ.



ولم تتبن أي جهة مسئولية الانفجار حتى الآن.

يذكر أن كويتا قد شهدت هجمات سابقة شنها انفصاليون بلوش ومسلحون.