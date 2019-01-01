"عظماء من بلدنا".. محاضرة بثقافة الإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقدبم فعاليتها المميزة بمناسبة احتفالات ثورة 23 يوليو بثقافة الإسماعيلية، حيت نظم بيت ثقافة القنطرة شرق محاضرة بعنوان "عظماء من بلدنا" ألقاها خالد العوضى، تحدث فيها عن أهم الشخصيات العظيمة التى كان لها دور كبير فى نجاح ثورة 23 يوليو، وذكر منهم محمد نجيب قائد الحركة، جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر، يوسف صدقى، حسين الشافعى، كمال الدين حسين، محمد أنور السادات، جمال حامد، عبد المنعم أمين وغيرهم من الضباط الأحرار الذين كان لهم دور مؤثر فى أحداث ثورة 23 يوليو.



وفى نفس السياق، أقام قصر الثقافة محاضرة بعنوان "أبطال صنعوا النصر" حاضرها محمد محروس، وذلك ضمن نشاط الثقافة العامة، كما أعد بيت ثقافة طفل القنطرة شرق مجلة حائط تضم إنجازات الثورة، أسباب الثورة، والمبادئ الستة للثورة تحت إشراف مسئول الثقافة العامة بالموقع، ونظمت مكتبة أبوصوير مسابقة فى الرسم الحر عن الطبيعية والمناظر الطبيعية وذلك بدر أحباب الرحمن، كما أقام بيت ثقافة التل الكبير يوما ترفيهيا للأطفال تتضمن قراءة حرة، ألعاب مختلفة، واكتشاف مواهب.