إعلان أوروبي مشترك يدين هدم الاحتلال للمباني الفلسطينية في القدس

أدانت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، في إعلان مشترك هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمباني الفلسطينية في منطقة وادي الحمص جنوب شرقي القدس.



وقالت الدول الأربع - في الإعلان الذي نشرته الخارجية الألمانية اليوم - "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم المباني الفلسطينية.. هدم المباني في الأراضي المحتلة ينتهك القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".



وأضاف البيان أن مثل هذا العمل يسبب معاناة غير ضرورية للمدنيين الفلسطينيين ويضر بعملية السلام، لافتا إلى أنه "في هذه الحالة بالذات، كانت عمليات الهدم شديدة بشكل خاص لأن بعض المباني كانت في المناطق "أ" و"ب" الخاضعة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو.. لذلك إنه انتهاك لهذه الاتفاقيات.. عمليات الهدم سابقة خطيرة تعرض عملية السلام وحل الدولتين للخطر بشكل مباشر".