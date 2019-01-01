معلومات تكشف للمرة الأولى عن Huawei Mate X القابل للطي

منذ الشهر الماضي والجمهور يترقب إطلاق Huawei Mate X لكن لا توجد حتى الآن أي علامات تشير إلى موعد نهائي لإطلاق الجهاز القابل للطي.



وفي الوقت نفسه، قد يرى الجهاز النور قريبًا وفقًا لقائمة جديدة صادرة عن لجنة الاتصالات الصينية TENAA. وفي قائمة TENAA، جرى الكشف عن تفاصيل جديدة عن الهاتف الذكي المدرج برقم الطراز TAH-AN00.



ومن المقرر ان يتم تزويد الهاتف الذكي القابل للطي بشاشة OLED خارجية بحجم 8 بوصة مع دقة شاشة تبلغ 2480 2200 x بكسل، وهو ما يساوي 414 بكسل لكل بوصة.



وعند طي الجهاز فإنه ينقسم إلى شاشتين - أحد الجانبين يحتوي على شاشة بحجم 6،6 بحجم بكسل 2480 1148 x ونسبة 19،5: 9، والآخر هو شاشة مقاس 6،38 بوصة بتنسيق 2480 892 x ونسبة 0.25.



وبمقارنته مع Samsung Galaxy Fold - المنافس الحقيقي الوحيد لهاتف Huawei Mate X في الوقت الحالي – فإن مقاس شاشة الأول تساوي 362 بكسل لكل بوصة.



ويبدو أن التأخير في إطلاق Huawei Mate X يرجع إلى قيام الشركة بتغييرات في الجهاز. وبحسب قائمة TENAA، فإن قوة البطارية تبلغ 4،400 مللي أمبير في الساعة وهو أقل من القوة التي أعلنت عنها الشركة في المؤتمر العالمي للأجهزة المحملولة في فبراير الماضي





ولأول مرة، كشفت القائمة الأبعاد النهائية لهاتف Huawei Mate X بعد إطلاقه حيث يبلغ قياس الهاتف 161.3 ملم × 146.2 ملم × 11 ملم. ويزن 287g.



وأكدت القائمة أن الهاتف سيدعم شبكة 5G من Mate X كما ذكرت هواوي خلال مؤتمرها الصحفي في فبراير. وسيكون الجهاز متوفرًا بثلاثة خيارات بناء على تكوين الذاكرة وهي: 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت. كما يمكن إضافة تخزين إضافي عبر microSD.



ونظرًا لأن شركة Huawei قد أكدت من قبل أن سلسلة Mate X ستبدأ من 2299 يورو (ما يقارب 9451 درهم)، فمن المفترض أن يكون هذا السعر مخصصًا لطراز 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من السعة التخزينية.