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عالم

الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين مارك إسبر وزيرا للدفاع

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 06:57 م
مارك إسبر وزيرا للدفاع
مارك إسبر وزيرا للدفاع
محمد عمر
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على تعيين مارك إسبر وزيرا للدفاع، خلفا لجيم ماتيس الذي قدم استقالته العام الماضي بسبب خلافات مع الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم أنه من المتوقّع أن يؤدي إسبر، اليمين الدستورية في وقت لاحق أمام الرئيس ترامب، وفق وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.

وفاز إسبر بدعم مجلس الشيوخ بموافقة 90 نائبا، وسيؤدي اليمين الدستورية بنهاية اليوم.

وأعلن البيت الأبيض يوم 15 يوليو ترشيح الرئيس دونالد ترامب، مارك إسبر لشغل منصب وزير الدفاع خلفا لجيمس ماتيس.

واستقال وزير الدفاع الأسبق ماتيس، في ديسمبر 2018، اعتراضا على سياسات ترامب، وخلفه باتريك شاناهان وزيرا بالوكالة، ورفض تولي حقيبة الدفاع ليتأتي إسبر بعد فراغ في المنصب دام أكثر من نصف عام.

وتخرج إسبر من الأكاديمية العسكرية الأمريكية عام 1986 وخدم في الجيش لأكثر من 10 سنوات وخدم خلال حرب الخليج الثانية.

ويعتبر إسبر من قيادات الدفاع البارزين، فسبق أن عينه ترامب سكرتيرًا للجيش في نوفمبر 2017، كما يعتبر مقاول دفاعي بارز اللذين يقومون بالترويج للأسلحة الأمريكية وكذلك تسليح الجيش الأمريكي، حيث شغل منصب مدير تنفيذي في شركة Raytheon الأمريكية إحدى أكبر شركات السلاح بالعالم.
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