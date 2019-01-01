"الأغنية المصرية بين الأمس واليوم" في لقاء بأتيليه الإسكندرية

ينظم أتيليه الإسكندرية (جماعة الفنانين والكتاب)، برئاسة الدكتور محمد رفيق، الجمعة القادم، لقاء ثقافيا وفنيا بعنوان "الأغنية المصرية بين الأمس واليوم"، بمناسبة الاحتفال بعيد الإسكندرية القومي، وذلك بمقر الأتيليه وسط المدينة.



يناقش اللقاء دور الموسيقى المصرية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الثقافة المصرية، مستعرضا مراحل تطور الموسيقى في مصر والعالم العربي وتأثرها بالموسيقى الغربية.



ويتضمن اللقاء عددا من الفقرات الغنائية، يقدمها الفنان عمر محمود، ويديره الشاعر جابر بسيوني.