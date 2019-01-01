تعرف على آلية إصدار المؤسسات القومية صحيفة جديدة

نصت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة، التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء أمس، على آلية إصدار أي صحيفة جديدة، من قبل المؤسسات الصحفية القومية، حيث تم اشتراط موافقة الهيئة على ذلك قبل الإصدار وكذلك المجلس الأعلى.



ووفق المادة الثامنة من اللائحة الجديدة، فإنه يجب أن تقوم المؤسسة الصحفية القومية بإعداد الدراسات اللازمة لإصدار أية صحيفة جديدة، على أن تتضمن الهدف من إنشائها والجدوى المالية لها أو أية عناصر ضرورية أخرى، ثم تٌعرض هذه الدراسات على مجلس إدارة المؤسسة للنظر في الموافقة على إصدار الصحيفة تمهيدًا للعرض على الهيئة لتقرر ما تراه مناسبا في هذا الشأن، ويٌقدم طلب إصدار الصحيفة إلى المجلس الأعلى، بعد موافقة الهيئة عليه، لإصدار الترخيص اللازم حال استيفاء الشروط المتطلبة قانونًا.