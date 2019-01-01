محافظ جنوب سيناء يبحث مع قنصل سنغافورة سبل تنشيط السياحة

بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة، مع قنصل دولة سنغافورة شارمل راجاتنام - خلال جولته بشرم الشيخ وطابا - سبل تنشيط حركة السياحة بين سنغافورة ومدينة شرم الشيخ.



واستعرض فودة - خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء - المقاصد السياحية والترفيهية بالمحافظة، داعيا الشركات السياحية بسنغافورة لتنظيم رحلات لزيارة الأماكن السياحية بالمحافظة، وأهدى القنصل مفتاح مدينة شرم الشيخ كتقليد متبع يدل على الترحيب بالوفود الزائرة.



من جهته.. أعرب قنصل سنغافورة عن سعادته بلقاء محافظ جنوب سيناء، معربا عن إعجابه الشديد بما رآه من مقاصد سياحية متميزة وتناسب أذواق الشعب السنغافوري.