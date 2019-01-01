وفاة رئيس وزراء الصين الأسبق "لي بنغ" عن 91 عاما

أعلنت الصين وفاة "لي بنغ" رئيس مجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء" الأسبق والرئيس السابق للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وذلك عن عمر ناهز 91 عاما.



وذكرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومجلس الدولة والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني - في بيان اليوم الثلاثاء - أن بنغ وافته المنية في العاصمة (بكين) بعد صراع مع المرض، وأنه شغل أيضا مناصب عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجان المركزية الـ13 والـ14 والـ15 للحزب الشيوعي الصيني وعضو المكتب السياسي وعضو سكرتارية اللجنة المركزية الـ12 للحزب الشيوعي الصيني.