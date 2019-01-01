كأس ألمانيا بوابة الجزائري بلفوضيل للعودة إلى الملاعب

أكد الجزائري إسحاق بلفوضيل، مهاجم هوفنهايم الألماني، أنه سيعود للملاعب على الغالب خلال 17 يومًا بعد اكتمال لياقته البدنية.



وأبدى اللاعب الأسبق لمنتخب فرنسا رغبته في المشاركة في مواجهة فريقه أمام فورسبورجر كيكرز، لحساب كأس ألمانيا، والتي ستقام يوم 10 أغسطس، وذلك في تصريح أدلى به لموقع "أختزين" الألماني.



وقال بلفوضيل: "أشعر بتحسن كبير.. أنا بصدد متابعة برنامج عمل خصوصي على أمل استعادة أفضل مستوياتي البدنية والفنية".



وتابع: "أبذل مجهودات كبيرة في التدريبات من أجل المشاركة في مباراة فورسبورجر كيكرز".



وأتم: "أهدف للعب هذه المباراة.. وإن لم يحصل ذلك فسأواصل العمل بجد لاكتساب الجاهزية اللازمة".



يذكر أن بلفوضيل أجرى في شهر يونيو الماضي، جراحة على مستوى ركبته منعته من المشاركة مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا.



وتألق اللاعب مع هوفنهايم خلال الموسم المنقضي؛ حيث نجح في تسجيل 17 هدفًا وإهداء 6 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة شارك فيها مع الفريق.