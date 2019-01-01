أرباح كوكاكولا تصعد بالأسهم الأمريكية فى مستهل التداولات

فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة، الثلاثاء، مدعومة بارتفاع أرباح شركات قيادية بينها كوكاكولا ويونايتد تكنولوجيز، مما هدأ المخاوف حيال وتيرة النمو الاقتصادي.



وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 59.96 نقطة بما يعادل 0.22% عند الفتح إلى 27231.86 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعًا 9.71 نقطة أو 0.33% إلى 2994.74 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 38.36 نقطة أو 0.47% إلى 8242.50 نقطة.



وحققت أسهم شركات الرقائق مكاسب في أنحاء العالم، بعدما اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار رؤساء شركات التكنولوجيا على اتخاذ القرارات الخاصة ببيع منتجات لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز" في "الوقت المناسب".