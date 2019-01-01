العاهل الأردنى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.



وأعرب الملك عبدالله في البرقية، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن تمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.