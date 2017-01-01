منطقة الخليج الكبرى بجنوبي الصين تشهد تحسنا في جودة الهواء

قالت نشرة متابعة للطقس إن جودة الهواء في منطقة خليج قوانجدونج-هونج كونج-ماكاو الكبرى بجنوبي الصين تحسنت العام الماضي حسبما افادت وكالة انباء "شينخوا" الصينية.



وأظهرت النشرة أن منطقة دلتا نهر اللؤلؤ شهدت 38.1 يوما ضبابيا في المتوسط عام 2018، أقل بمقدار 1.5 يوم مقارنة بالعام السابق.



وكانت الأيام الضبابية التي رصدها مرصد هونجغ كونج ومطار هونج كونج الدولي بلغت 3 أيام و13 يوما العام الماضي، بانخفاض 3 أيام و11 يوما على أساس سنوي على التوالي، بينما تم تسجيل 18 يوما ضبابيا لماكاو، بانخفاض يوم مقارنة بعام 2017.



وتعد منطقة خليج قوانجدونج-هونج كونج-ماكاو الكبرى من أكثر مناطق الخلجان الصالحة للعيش والصديقة للسياحة في العالم، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية في قوانغدونغ، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة ستساعد الجمهور في الاستجابة العلمية للأعاصير والعواصف الممطرة والأمطار الرعدية التي تحدث بشكل متكرر.