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عالم

الأردن وتركيا يؤكدان استمرار تقديم الدعم المالى للأنروا

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:31 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
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أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم محادثات تم خلالها بحث العلاقات الثنائية والتنسيق في القضايا الإقليمية، والتأكيد على استمرار تقديم الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين (الأنروا).

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان له، إن الوزيرين استعرضا المستجدات الإقليمية وسبل تجاوز التحديات بما يحقق الأمن الاستقرار، حيث بحثا مستجدات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا والعراق وليييا والخليج العربي، بالإضافة إلى الحرب على الإرهاب.

وأكد الوزيران الموقف المشترك أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية والإسلامية الأولى، وأن حلها على أساس حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل.

كما أكدا استمرار بذل الجهود لضمان تلبية الاحتياجات المالية لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين (الأنروا)، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وشددا على ضرورة تكثيف الجهود التي تهدف إلى حل الأزمة السورية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لها الأمن والاستقرار ويحقق المصالحة الوطنية ويهيئ الظروف المواتية للعودة الطوعية للاجئين.

وأكد الوزيران أيضًا ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية بما يعيد الأمن والاستقرار ويضمن وحدة ليبيا.

وفِي ما يتعلق يالأوضاع في الخليج العربي، شدد الوزيران على أهمية خفض التصعيد واعتماد الحوار لحل الأزمة على أسس تكرس السلم الإقليمي وتضمن علاقات إقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وأكد الصفدي وأوغلو استمرار التعاون والتنسيق لمحاربة الإرهاب وتعرية ظلاميته التي لا تنتمي إلى أي حضارة أو دين ولا علاقة لها بالدِين الإسلامي الحنيف وقيم السلام.
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