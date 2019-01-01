بومبيو يجتمع مع رئيس وزراء باكستان في واشنطن

استكمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس وزراء باكستان عمران خان محادثاتهما اليوم الثلاثاء، بشأن ما إذا كان خان يمكنه التوسط في تسوية سياسية لإنهاء الحرب الأمريكية المستمرة منذ نحو 18 عاما في أفغانستان وربما إعادة تقديم المساعدات لباكستان.



وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين، عن احتمال استئناف تقديم مساعدات أمريكية قدرها 1.3 مليار دولار كان قد قطعها العام الماضي اعتمادا على نتائج الاجتماع وعرض التوسط في الخلاف الطويل بين باكستان والهند بشأن منطقة كشمير.

والعلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان معقدة، وشكا ترامب العام الماضي على تويتر من أن الباكستانيين "لم يقدموا لنا سوى الأكاذيب والخداع" و"أعطوا ملاذات آمنة" للمتشددين، ونفت باكستان هذه الاتهامات.