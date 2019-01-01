فيديو.. لحظة الإفراج عن 1563 سجينًا بمناسبة ثورة 23 يوليو

حصلت الدستور على فيديو يرصد فرحة 1563 سجينًا بالإفراج والعفو عنهم، ولحظة خروجهم من عنبر السجن للعودة إلى حياة الحرية.



وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أصدر قرارًا بالإفراج بالعفو عن 1250 سجينًا، والإفراج الشرطى عن 313 من نزلاء السجون، بإجمالي 1563 سجينًا، بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يوليو 1952 وعيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ.



يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (3512019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والستين لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية.



وكان قطاع السجون برئاسة اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية، قد عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، فانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1250 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 313 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

