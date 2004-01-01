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عالم

ترامب يهدد بعقوبات على جواتيمالا لتراجعها عن اتفاق المهاجرين

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:27 م
ترامب
ترامب
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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بمعاقبة جواتيمالا على ما وصفه بتراجعها عن اتفاق مع واشنطن لاستقبال طالبي اللجوء من أمريكا الوسطى.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "جواتيمالا التي كانت تقوم بتكوين قوافل وإرسال أعداد كبيرة من الأشخاص، بعضهم له سجلات جنائية، إلى الولايات المتحدة، قررت فسخ الصفقة التي أبرموها معنا بتوقيعهم على "اتفاق الدولة الثالثة الآمنة" الضروري"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وتابع قائلا "كنا مستعدون للانطلاق، أما الآن فندرس الحظر أو الرسوم الجمركية أو رسوم التحويلات، أو جميع ما سبق".
وكان رئيس جواتيمالا جيمي موراليس قد ألغى زيارة إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء مناقشات حول اتفاق كان سيلزم المهاجرين من السلفادور وهندوراس بطلب اللجوء هناك بدلا من الولايات المتحدة.

ويقول منتقدو الصفقة إن جواتيمالا ليست مجهزة لتكون ملاذا آمنا للآلاف من مهاجري السلفادور وهندوراس الفارين من العنف، كما يجهز معارضو الصفقة في جواتيمالا لطعون قانونية في حالة توقيع موراليس على اتفاق مع الولايات المتحدة.

وتجري واشنطن مفاوضات مع بلدان في أنحاء المنطقة حول آلية "دولة ثالثة آمنة" للتعامل مع قضية اللجوء، والتي تتيح للولايات المتحدة ترحيل المهاجرين إلى أول بلد آمن وطأته أقدامهم بعد فرارهم من بلدانهم، ولدى الولايات المتحدة اتفاقية دولة آمنة مع كندا فقط، وقعت في عام 2004.
ووافقت المكسيك الشهر الماضي على تعزيز تدابير الحد من المهاجرين العابرين من حدودها إلى أمريكا، وذلك بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع واردات بلاده من المكسيك.
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