ماكرون وفون دير لاين يهنأن جونسون لفوزه بزعامة حزب المحافظين

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة حديثا أورسولا فون دير لاين، بوريس جونسون لفوزه بزعامة حزب المحافظين البريطاني.



وقال ماكرون - حسبما نقلت قناة (فرانس 24) اليوم الثلاثاء - إنه يرغب في العمل في أسرع وقت ممكن مع جونسون ليس فيما يتعلق بالقضايا الأوروبية وبريكست فحسب، بل بشأن إيران وقضية الأمن الدولي والأمور الأخرى التي ترتبط فيها فرنسا ارتباط وثيقا ببريطانيا وألمانيا.



وأضاف ماكرون أنه سيجري اتصالا هاتفيا بجونسون غدا بمجرد توليه رسميا منصب رئيس وزراء بريطانيا.

من جانبها، أعربت فون دير لاين - خلال تواجدها في قصر الإليزيه في إطار أول دولة أوروبية تزورها منذ انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية - عن تطلعها لإقامة علاقة عمل جيدة مع جونسون.

