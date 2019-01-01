مستشار خامنئي يشيد بإسقاط طائرة أمريكية واحتجاز ناقلة

قالت وكالة فارس للأنباء في إيران إن علي أكبر ولايتي المستشار الكبير للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي أشاد اليوم الثلاثاء بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية واحتجاز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا ووصف هذه الوقائع بأنها "معالم بارزة في تاريخ كفاح المسلمين".

وأبلغ ولايتي، وهو كبير مستشاري خامنئي للسياسة الخارجية، وفدا زائرا من حركة "حماس" بأن إيران وحلفاءها في المنطقة سيقفون إلى جانب الفلسطينيين ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن ولايتي قوله: "الدول الإسلامية أقوى الآن من ذي قبل كما يتضح من احتجاز ناقلة النفط البريطانية وإسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية التي اخترقت أراضي إيران - وهذه معالم بارزة في تاريخ كفاح المسلمين".

وعادة ما تشير إيران إلى القوى والدول المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة باسم "جبهة المقاومة".

وقال ولايتي: "الأحداث الأخيرة كانت تجسيدا لعزم الإيرانيين وجبهة المقاومة على الصمود في مواجهة غطرسة الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية، ونحن على يقين بأن الدول المسلمة الأخرى قلوبها أيضا مع الشعب الفلسطيني".

ورأس وفد حماس صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، والتقى في طهران يوم الاثنين مع خامنئي الذي ندد بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والتي وصفها باسم "صفقة القرن".

وقال خامنئي يوم الاثنين إن خطة واشنطن لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين عبر تنمية اقتصادية بتمويل من استثمارات دولية، دون الإشارة إلى إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، هي "مؤامرة خطيرة" لتدمير الهوية الفلسطينية باستخدام المال.