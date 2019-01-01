الثلاثاء 23 يوليه 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

مستشار خامنئي يشيد بإسقاط طائرة أمريكية واحتجاز ناقلة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:19 م
آية الله علي خامنئي
آية الله علي خامنئي
طباعة
ads
قالت وكالة فارس للأنباء في إيران إن علي أكبر ولايتي المستشار الكبير للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي أشاد اليوم الثلاثاء بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية واحتجاز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا ووصف هذه الوقائع بأنها "معالم بارزة في تاريخ كفاح المسلمين".
وأبلغ ولايتي، وهو كبير مستشاري خامنئي للسياسة الخارجية، وفدا زائرا من حركة "حماس" بأن إيران وحلفاءها في المنطقة سيقفون إلى جانب الفلسطينيين ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
ونقلت الوكالة عن ولايتي قوله: "الدول الإسلامية أقوى الآن من ذي قبل كما يتضح من احتجاز ناقلة النفط البريطانية وإسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية التي اخترقت أراضي إيران - وهذه معالم بارزة في تاريخ كفاح المسلمين".
وعادة ما تشير إيران إلى القوى والدول المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة باسم "جبهة المقاومة".
وقال ولايتي: "الأحداث الأخيرة كانت تجسيدا لعزم الإيرانيين وجبهة المقاومة على الصمود في مواجهة غطرسة الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية، ونحن على يقين بأن الدول المسلمة الأخرى قلوبها أيضا مع الشعب الفلسطيني".
ورأس وفد حماس صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، والتقى في طهران يوم الاثنين مع خامنئي الذي ندد بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والتي وصفها باسم "صفقة القرن".
وقال خامنئي يوم الاثنين إن خطة واشنطن لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين عبر تنمية اقتصادية بتمويل من استثمارات دولية، دون الإشارة إلى إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، هي "مؤامرة خطيرة" لتدمير الهوية الفلسطينية باستخدام المال.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

فيديو مروع لشاب يشعل النار في والده بالبحيرة.. ومصادر أمنية: لم يصلنا بلاغ حتى الآن

منذ ساعتين و 7 دقيقة

حقيقة صورة توقيع "قفشة" لـ "الأهلى"

منذ حوالي 8 ساعات

هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وجني أرباح

منذ حوالي 18 ساعة

كهربا يتحدث للمرة الأولى عن مصيره في الزمالك وموقفه من الأهلي (حوار)

ads

الصور

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

ads

الأكثر قراءة

التموين: 3 محددات لاستبعاد المواطنين من البطاقة

قبل تحويل النقل الجماعى إليه.. 7 معلومات عن الوقود المزدوج

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

حقيقة صورة توقيع "قفشة" لـ "الأهلى"

ستوديو

أشرف عبدالغفور بديل فاروق الفيشاوي في "هولاكو"

رئيس شركة "إجابات": تنظيم مصر لكأس إفريقيا حدث تاريخي وعالمي

بين "اللقاء" و"المكالمة".. 18 مايو يكشف "قطر الحقيقية"

شاهد.. ترامب يقتحم حفل زفاف عروسين في نيو جيرسي

ads

رياضة

كأس ألمانيا بوابة الجزائري بلفوضيل للعودة إلى الملاعب

منتخب الطائرة تحت 21 سنة يفوز على بورتوريكو 3-2 في بطولة العالم

غيابات بالجملة في قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي

فوربس: ريال مدريد يتصدر الأندية الأعلى قيمة في 2019

الرئيس نيوز

مفاجأة/ ملكة انجلترا أقل ثراء من أمير قطر

مدينة "نيوم" السعودية تستيقظ على منافسات بطولة "الرياضات الشاطئية"

محمد الأشقر يكشف لـ"الرئيس نيوز" قصة تماثيل عبد الناصر "العُهدة" في القطاع العام

إسرائيل تحتمي في مقاتلاتF-35 المرعبة لإيران

منوعات

منطقة الخليج الكبرى بجنوبي الصين تشهد تحسنا في جودة الهواء

معلم "كونج فو" يسحب سيارتين بأذن واحدة (فيديو)

سحب لقب ملكة جمال بسبب مهاجمتها للحجاب والسود

دورة تدريبية للنساء لتشغيل الجرارات فى غانا

كشكول

جامعة بنها: 3 ملايين جنية لدعم 15 مشروعًا بحثيًا

التعليم: ادعاء تبديل كراسات الإجابة "حيلة الطلاب" للهروب من محاسبة الأسرة

انطلاق القوافل الرياضية لجامعة المنيا بـ"قرية أبو يعقوب"

"كشك": مستعدون لتطبيق المرحلة الثانية للمسح الطبي بالمرحلة الإعدادية

إسلام سياسي

عمر خان: باكستان أمدت أمريكا بمعلومات لقتل زعيم القاعدة

اعترافات إخوانية بالانقسام بعد ثورة 30 يونيو.. ومبادرة داخلية لإنقاذ التنظيم

محمود الفقي المنشق عن الإخوان: الجماعة ستعاني 40 سنة في مصر.. (حوار)

شباب الإخوان يتقدمون بطلبات لجوء إلى كندا وإيطاليا وألمانيا.. وقيادي بالجماعة يعمل سمسار الطلبات

مقالات الرأي
أحمد سليم
يوليو بين ثورتين
ماجد حبته
بريطانيا بين غروبين
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
المزيد

الثقافة

"القومي للمسرح" يكرم فاروق الفيشاوي وعبد العزيز في دورته الـ12

الأراجوز وخيال الظل وأفلام كارتون بمهرجان "إجازة سعيدة"

"الله عليكى يا مصر".. أمسية شعرية بثقافة الأقصر

قوانين الملكية الفكرية في عصرهما.. سبب "نقل" عبد الوهاب والبكار للألحان

صفحتنا ع الفيس بوك