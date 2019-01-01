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رياضة

سارى يتحدث عن خطة يوفنتوس للموسم المقبل

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:17 م
ماوريسيو ساري المدير
ماوريسيو ساري المدير
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تحدث ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس ،  خطة البيانكونيري للموسم الجديد، إلى جانب الدور الجديد للأرجنتينى باولو ديبال.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره إنتر ميلان، غدًا الأربعا،ء فى الكأس الدولية للأبطال.

وقال سارى: "أعتقد أن ديبالا يمكن أن يلعب دور المهاجم الوهمى بشكل مريح".

وأضاف: "يمكننا أيضًا إعداد الخط الهجومى بشكل مختلف بعض الشىء بالاعتماد على طريقة 2-1-3-4، على أن يتواجد ديبالا تحت ثنائي الهجوم".

وتابع: "سنحاول إعطاء الاستمرارية للأشياء الجيدة التي قمنا بها في معسكر سنغافورة".

وواصل: "لن تكون مباراة يوفنتوس أمام إنتر مثل أى مباراة أخرى، على الرغم من أنني لا أعتقد أن الفريقين سيكونان قادرين على تقديم أفضل طريقة لعب بالنظر إلى درجات الحرارة هذه ومستوى الرطوبة".

"من الناحية التكتيكية، طريقة لعبنا واحدة من أفضل طرق اللعب".

كما تطرق ساري للحديث عن وضعية قائد فريق بيانكونيري خلال الفترة المقبلة.

وقال ساري: قائد يوفنتوس سيكون كيلليني بعد الاتفاق مع جيانلويجي بوفون، وإذا لم يتواجد جورجيو سيحمل شارة القيادة اللاعب بونوتشي".

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