جوارديولا: جدول مبارياتنا "جنوني"

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي تذمره إزاء جدول مباريات فريقه، قائلا إن جدول المباريات المزدحم "يقتل لاعبينا".



وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين "إنه جدول جنوني، وسنقتل بذلك لاعبينا عاجلا أم آجلا. لا يمكننا الاستمرار على ذلك لفترة طويلة."



وكان النجم الجزائري رياض محرز آخر اللاعبين الدوليين عودة إلى صفوف الفريق، وذلك بعد أن انتهى من المشاركة مع منتخب بلاده، حيث قاد المنتخب الجزائري للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، وذلك بالفوز في النهائي على المنتخب السنغالي 1 صفر يوم الجمعة الماضي.



وأشار جوارديولا إلى أن سيرجيو أجويرو وعدة لاعبين أخرين من أمريكا الجنوبية سيعودون إلى الفريق في أواخر يوليو أو ربما بعد ذلك.



وأضاف "يجب أن يتنفس اللاعبون ويستريحون، لمنح المزيد من الجودة للبطولات. يجب أن يحصل اللاعبون على الراحة، ولكن إذا أراد الناس عودتهم مبكرا، سيكونوا مرحبين بذلك."



وقال جوارديولا للصحفيين إن بعض اللاعبين سيعودوا إلى النادي في 29 أو 30 يوليو والبعض الآخر لن يعودوا إلا في الثالث أو الرابع من أغسطس.



وأضاف "سيقرر اللاعبون ما إذا كانوا سيعودون بعد ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع. لا أريد عودتهم إذا كانوا غير لائقين أو مجهدين أو لم يتعافوا بعد من موسم صعب."



وتنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد في التاسع من أغسطس، لكن مانشستر سيتي سيواجه ليفربول في الرابع من أغسطس في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.



