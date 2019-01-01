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رياضة

ألابا: اهتمام برشلونة شرف لي.. لكن تركيزي مع بايرن

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:16 م
النمساوي ديفيد ألابا
النمساوي ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن
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أبدى النمساوي ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني فخره بما يتردد حول اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تركيزه منصب في الوقت الحالي على مشواره مع بايرن واستعدادات الفريق للموسم الجديد.

وقال ألابا خلال تواجده مع بايرن في مدينة كانساس سيتي الأمريكية حيث يواجه الفريق ميلان الإيطالي في مباراة ودية ضمن استعداداتهما للموسم، "بالطبع أنا ممتن، فهذا شرف لي".

وأضاف أن "تركيزه بالكامل" مع الفريق البافاري وواستعداداته لمشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، موضحا "أعتقد أن لدينا الكثير من الخطط للموسم الجديد".

وتجدر الإشارة إلى أن العقد الحالي لألابا من المفترض أن يستمر لعامين مقبلين.

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