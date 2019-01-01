الأراجوز وخيال الظل وأفلام كارتون بمهرجان "إجازة سعيدة"

استأنف قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب،اليوم الثلاثاء 23 يوليو، ثالث فعاليات مهرجان "أجازة سعيدة"؛ والذي ينظمه بمناسبة الأجازة الصيفية بمركز إبداع الطفل "ببيت العينى"، وتستمر فعالياته حتي 25 يوليو الجارى.



وتضمنت فعاليات اليوم ورشة رسم بعنوان " أنا والأراجوز"؛ بالإضافة إلي عرض الأراجوز وخيال الظل "فرقة ومضة"، تلاه تقديم عدد من عروض أفلام الرسوم المتحركة التي شاركت في الدورة الأخيرة لملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة؛ منها فيلم "أستونيا"، وفيلم "أنترنت آمن" من مصر.



الجدير بالذكر أن، جميع الفعاليات مجانا، والحجز بأسبقية الحضور.