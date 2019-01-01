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رياضة

لابورت: دفاعنا يتمتع بالجودة اللازمة دون التعاقد مع ماجواير

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:13 م
إيمريك لابورت مدافع
إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي،
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يرى إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن ناديه يتمتع بالجودة اللازمة في الدفاع، حتى لو لم يستطع التعاقد مع هاري ماجواير.
هاري هدفًا لقطبي مانشستر، سيتي ويونايتد، ويبدو أنه أقرب للشياطين الحمر أكثر من أي وقت مضى حسب التقارير الصحفية، في صفقة تجعله المدافع الأغلى في التاريخ بـ90 مليون يورو.

مانشستر سيتي الآن لديه بجانب لابورت، الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتامندي، في دفاعات الفريق، بعد رحيل فينسنت كومباني.


وقال لابورت في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "ليس لدي معلومة عن هاري، ولكن أعتقد أن الثلاثة في دفاع الفريق لديهم الجودة اللازمة".

وأضاف: "لا يمكننا أن نقرر، النادي يقرر فقط، ولكن من الممكن أن يلعب فيرناندينو في مركز المدافع، فهو لاعب جيد ويستطيع أن يلعب أينما يريد منه المدرب".

وعلق لابورت على رحيل كومباني: "لقد كان قائد الفريق ورجلًا رائعًا داخل الملعب وخارجه، النادي يدرك عمله الجيد الذي قام به طوال فترة تواجده".
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