سفارة واشنطن في بغداد تعلن تفاصيل عقوبات بحق 4 عراقيين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن تفاصيل عقوبات سبق أن فرضتها بحق 4 عراقيين؛ على خلفية ”انتهاك حقوق الإنسان وقضايا فساد“.



والخميس الماضي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 4 عراقيين، بينهم قياديان بميليشيات موالية لإيران، هما ريان الكلداني ووعد قادو، ومحافظان سابقان هما أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين ونوفل العاقوب محافظ نينوى، تتهمهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد.



وقالت سفارة واشنطن لدى بغداد، في بيان، إن ”الولايات المتحدة اتخذت إجراءً بحق أربعة أفراد في العراق، متورطين في قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان“، مضيفة أن ”هذه العقوبات تشمل حظر التواصل مع المؤسسات المالية الأمريكية، وحظر القدرة على التعامل مع الشركات الأمريكية، أو الحصول على تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة“.



وأوضحت السفارة أن ”هذه الخطوات تظهر التزامنا للعمل مع الحكومة العراقية وجميع العراقيين المناهضين للفساد وانتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة من قبل مسؤولين حكوميين“، مشددة: ”سنواصل مساءلة الأفراد المتورطين بانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم لملء جيوبهم بالمال، واحتكار السلطة لصالحهم على حساب مواطنيهم“.