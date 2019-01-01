إنبي يحطم أحلام الزمالك في ضم نجميه

رفض مجلس إدارة نادي إنبي التفريط في خدمات أحمد عبد العزيز الظهير الأيسر وأسامة جلال مدافع الفريق لنادي الزمالك في الفترة الحالية بعدما طلب النادي الأبيض التعاقد مع الثنائي في الفترة الحالية.

ويتمسك الجهاز الفني باستمرار جميع اللاعبين بعد صراع انبي للهروب من الهبوط في الموسم الماضي.

وعلى صعيد متصل طلب انبي التعاقد مع محمد صبحي حارس بتروجت الصاعد الذي يسعى نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.