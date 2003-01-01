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عالم

الكويت تسلمت تعويضات من العراق بقيمة 270 مليون دولار

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 04:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تسلمت الكويت مبلغ 270 مليون دولار إضافية كتعويضات عن أضرار نجمت عن الغزو العراقي عام 1990، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، في إطار مساعيها للحصول على كامل التعويضات بعد أكثر من عشر سنوات على إعدام الرئيس صدام حسين.

وتشكلت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة فى 1991، وهو نفس العام الذي أخرج فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت.

وكلفت اللجنة دفع 52.4 مليار دولار (46.8 مليار يورو) لأفراد وشركات وأجهزة حكومية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر بسبب الاحتلال العراقي للكويت.

تأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقى ومنتجاته.

وأجبرت اللجنة على وقف الدفعات المالية بين عامى 2014 و2018، بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد.

وقالت اللجنة إنه بهذه الدفعة الأخيرة تكون قد دفعت إجمالي 48.7 مليار دولار، لتتبقى 3.7 مليار دولار من التعويضات.

وترتبط هذه الأموال بطلب واحد قدمته شركة نفط الكويت لخسائرها فى الإنتاج والأضرار التي لحقت بموجودات النفط، حسب ما أفادت اللجنة في بيان.

والتزم العراق بدفع الضريبة، باستثناء طلبه تعليقها عام 2014، رغم أن البعض يتساءل ما إذا كان البرنامج منصفًا للبلد الذي لا يزال يعاني من النزاعات.

وأطيح بصدام حسين خلال اجتياح أمريكي عام 2003، وأعدم شنقا أواخر العام 2006.
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