إيران تطمئن العراق بشأن حرية الملاحة البحرية

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إن إيران طمأنت العراق بشأن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.



وأضافت، في بيان، أن إيران أبلغت رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بذلك خلال زيارته طهران، أمس الاثنين.



وقال البيان إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعطى تطمينات للوفد العراقي بشأن ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، واحترام القانون الدولي الذي يكفل ذلك.