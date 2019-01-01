إيهاب الملاح: "وادى الدوم" سردية بارعة لعالم الصحراء والواحة

قال الناقد إيهاب الملاح، خلال مناقشة رواية "وادي الدوم" للكاتب علاء فرغلي: الرواية التي أمتعتني بقدر ما دوختني من غزارة تفاصيل عالمها شديد الخصوصية والتركيب في الوقت الذي يقدم فيه علاء فرغلي المبدع؛ صياغة سردية بارعة لعالم الصحراء والواحة، أو إذا شئنا الدقة لقطاع من ثقافة الصحراء المحلية شديدة الخصوصية، يجلي أسرارها الأسطورية، ويشكل تضاريسها جماليًا في سردية ملحمية عظيمة ستبقى في ذاكرة قراءها طويلا.



وتابع: سردية برعت في ابتكار نماذجها وخلق عوالمها في منظومة تكاد تكون تواصلًا عاشقًا وحميمًا مع تراث الصحراء الروحي، وتقاليد وطقوس وثقافة منشئيها وسكانها.



تجسد ببراعة الصراع بين رؤيتين للعالم؛ أحدهما تقطر حكمة وتفعم بالفطرة والصفاء والبحث عن السكينة والسلام، والأخرى تكشر عن أنياب الاستبداد والقهر والبحث عن الهيمنة وامتلاك الرقاب والحكم على العباد.



