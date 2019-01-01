ماهر: إحكام عملية بيع التذاكر خلال عيد الأضحى

قال المهندس محمود ماهر، مدير إدارة مبيعات التذاكر بالسكة الحديد، إن هناك عملية إحكام لبيع التذاكر خلال فترة عيد الأضحي المبارك وذلك منعا للسوق السوداء التي ينتج عنها نفاد كميات التذاكر ومن ثم التسبب في إزعاج المواطنين.



وأضاف "ماهر"، في تصريحات خاصة "الدستور"، إن عملية بيع التذاكر خلال فترة عيد الأضحى ستشهد نظاما صارما وذلك في كافة المحافظات، وذلك لتسهيل سفر كافة المواطنين وعدم التسبب في إزعاجهم.



وأشار مدير إدارة المبيعات بالسكة الحديد، إلى أن عملية إحكام بيع التذاكر تمثل أهمية كبيرة للغاية وذلك بسبب تردد ملايين المواطنين خلال فترة عيد الأضحي على مرفق السكة الحديد وهو ما يزيد من ضرورة التأكد من توافر تذاكر لهم.