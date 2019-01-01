البدء في صرف سلع تموين أغسطس قبل عيد الأضحى السبت المقبل

قال رئيس قطاع المناطق، عضو مجلس الإدارة للشركة المصرية لتجارة الجملة، التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أحمد الزايد، إن يوم السبت المقبل سيتم البدء في توزيع السلع التموينية لمنظومة التموين الجديدة لشهر أغسطس المقبل، قبل حلول عيد الأضحي المبارك، والتي تضم قرابة الـ21 سلعة، أبرزها طرح السكر بـ9 جنيهات ونصف، والارز بسعر 9 جنيهات، والزيت بسعر 19 جنيها لأصناف الخليط، و20 جنيها للعباد، والمكرونة بـ725 قرشا، لافتا إلى أن التاجر التمويني يحصل على هذه السلع من خلال نظام الاستعاضات بتكرار الصرف بحد أقصي 8 استعاضات.



وتابع الزايد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيتم زيادة حجم الكميات من السلع الاساسية والغذائية التي يقبل عليها المواطنون قبل حلول عيد الاضحي المبارك، وتشمل مضاعفة لسلع السكر والزيت والسمنة النباتي والدقيق، نتيجة استخدامها في كعك العيد.