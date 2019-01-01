اتحاد الكرة ينفي الاستقرار على هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

أكد أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد مؤخرا حول تحديد هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.



وأضاف أسامة إسماعيل، أن اتحاد الكرة لم يناقش هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني سواء من قريب أو بعيد، وأن كل ما تردد في هذا الصدد عار تماما من الصحة، نافيا أيضا تشكيل لجان لاختيار الجهاز الفني.



وأوضح المتحدث باسم اتحاد الكرة أن التركيز بالكامل داخل الاتحاد في الوقت الحالي يتمركز حول كيفية النجاح في إنهاء الموسم الكروي بشكل مميز، وذلك بإسدال الستار علي مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر لموسم 2019 بشكل مشرف يليق بسمعة وتاريخ ومكانة الكرة المصرية علي كافة الأصعدة.

