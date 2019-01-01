ممثل رئيس الإمارات يهنئ السيسى بذكرى ثورة "23 يوليو"

بعث ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى ثورة "23 يوليو" المجيدة.



وأعرب الشيخ بن زايد - في برقية - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية - عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، متمنيًا للرئيس السيسي موفور الصحة والعافية، وللشعب المصري مزيدًا من الرفعة والازدهار.