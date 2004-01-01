صور.. هبة السيسي تخطف الأنظار بحفل زفافها

تألقت هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، في حفل زفافها، فخطفت الأنظار بفستان زفافها المصنوع من الشيفون المرصع بالكريستال البراق، والذي يحمل توقيع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.



وأقيم الحفل أمس الإثنين، واقتصر على حضور عدد من الأصدقاء والمشاهير، وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور لحفل عقد القران، وأبدى عدد كبير منهم إعجابهم بفستان زفاف هبة السيسي.



وتصدرت ملكة جمال مصر لعام 2004، عمليات البحث الرائجة على مؤشرات جوجل، اليوم الثلاثاء، لخبر عقد قرانها وصور احتفالها بالزفاف.



يذكر أن هبة السيسي تخرجت فى كلية الحقوق جامعة المنصورة، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية والتليفزيونية، وقدمت بعض البرامج.