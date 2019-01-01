الأردن يشتري 60 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة

قال متعاملون إن الأردن اشترى 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة كانت لما يصل إلى 120 ألف طن أُغلقت اليوم الثلاثاء.



وبلغ سعر الشراء 229.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، والكمية للشحن خلال النصف الأول من أكتوبر.



وتردد أن البائع هو أميروبا لتجارة السلع الأولية.



وشاركت في المناقصة شركة تجارة أخرى، هي نيبولون، بعرض بلغ 239.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.



واجه الأردن صعوبات خلال الأشهر الأخيرة لشراء القمح والشعير في المناقصات بعد أن غير مواصفات الجودة وشروط السداد مما قلص مشاركة دور التجارة العالمية.



كان أحدث شراء للأردن أوردته التقارير لكمية تبلغ 60 ألف طن في مناقصة جرت يوم السابع من مايو، ومنذ ذلك الحين انقضت عدة مناقصات قمح دون شراء.