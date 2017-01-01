الإحصاء: نسبة الزواج العرفى فى الخليفة وباب الشعرية هى الأعلى

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، أن إجمالي عدد عقود الزواج العرفى التي تم توثيقها بين أهالي محافظة القاهرة بلغ 2031 عقد موزعة على 15 قسمًا على مستوى المحافظة خلال عام 2018.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى تصدر قسم الخليفة بأعلى عدد عقود الزواج العرفي الموثقة بعدد 465 عقدًا، يليه قسم باب الشعرية بعدد 448 عقدًا، ثم قسم الدرب الأحمر بعدد 353 عقدًا، وقسم بولاق بعدد 333 عقدًا.



وكان جهاز الإحصاء قد أعلن عن تراجع عدد عقود الزواج في مصر إلى 887.3 ألف عقد خلال عام 2018 مقارنة بحوالي 912.6 ألف عقد خلال عام 2017.