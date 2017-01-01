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عالم

المصادقة على اتفاقية التعاون الاستراتيجى بين روسيا ومصر

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 03:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صادق مجلس الدوما الروسي، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر.

جاء في نص مذكرة توضيحية للمجلس: "تنص الاتفاقية... على دعم الطرفين لتطوير التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعسكرية والفنية، مع إيلاء اهتمام متزايد لمشاريع البنية التحتية في مجال الطاقة (وخاصة فيما يتعلق بالطاقة النووية) والإسكان والنقل وتكنولوجيا الاتصالات والتعدين، والمساهمة في زيادة توسيع التعاون في مجال السياحة والعلوم والتعليم، وكذلك تكثيف العلاقات الإنسانية والثقافية"، بالإضافة إلى ذلك تنص الاتفاقية على قيام الجانبين بتنسيق الإجراءات وتوحيد الجهود لتحقيق الحلول المشتركة من أجل التغلب على التحديات والأخطار التي تهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أحال مشروع الاتفاقية إلى مجلس الدوما، حيث نص مشروع القانون على التصديق على اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر الموقعة في 17 أكتوبر 2018 في سوتشي.

وذكرت لجنة الشئون الدولية في الدوما في استنتاجاتها أن الاتفاقية تنشئ حوارًا منتظمًا على مستوى قيادة الدولتين حول القضايا الرئيسية للعلاقات الثنائية، فضلًا عن المشكلات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما لفت رئيس اللجنة، ليونيد سلوتسكي، إلى أن التصديق علي الاتفاقية سيساعد في تعزيز التعاون بين موسكو والقاهرة في جميع المجالات، وهذا قرار مهم، على وجه خصوص، في سياق القمة الروسية الإفريقية المقبلة في سوتشي في أكتوبر المقبل والرئاسة الحالية لمصر في الاتحاد الإفريقي.
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