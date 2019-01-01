بالصور... أول عمل رعوي لأسقف منفلوط الجديد

نشر المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، مجموعة جديدة من الصورللانبا ثاؤفيلوس اسقف منفلوط الجديد في عمله الرعوي الاول عقب تجليسه.



وزار نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف إيبارشية منفلوط الجديد قرية بني عديات، وذلك في بدء عمله الرعوي بالإيبارشية.



وصلى نيافته القداس الإلهي بكنيسة القديس مارمرقس الكبرى بالقرية وسط حضور شعبي كبير، كما زار عقب القداس عدد من أبناء القرية المرضى، منازلهم.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الأباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الجاري.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق مدة 14 يومًا فقط ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.