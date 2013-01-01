الخميس.. "Snowpiercer" بنادي سينما حزب التجمع

يستانف نادي السينما بحزب التجمع نشاطه، من خلال امانة القاهرة بالتعاون مع اتحاد الشباب التقدمي؛ حيث يعرض الخميس القادم للجمهور مجانًا في تمام السادسة مساء فيلم "Snowpiercer".



تدور أحداث الفيلم عن نهاية العالم بعد عاصفة جليدية، ونجاة مجموعة صغيرة على متن قطار بمحرك لا يتوقف، ويكشف الفيلم جوانب التباين الطبقي بين مجموعتين من البشر من سكان القطار في أحداث مشوقة ومثيرة.



"Snowpiercer" هو فيلم حركة وخيال علمي كوري جنوبي-أمريكي 2013 متسوحى من الرواية الفرنسية المصورة "Le Transperceneige" من تأليف جاك لوب وبنجامين ليجراند وجان مارك راشيت. الفيلم من إخرج بونغ جون هو وكتابة بونغ وكيلي ماسترسون، ويمثل الفيلم أول عمل باللغة الإنكليزية لـ"بونج جون هو"؛ ويضم الفيلم حوالي 80 % من الصور بالإنجليزية.