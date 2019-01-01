السعودية وإيطاليا تبحثان الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإغاثية

بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، مع رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي الفريق أول إنزو فيتشاريللي، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء - أن الدكتور الربيعة أطلع فيتشاريللي، خلال لقائهما بالرياض، على برامج المركز ومشاريعه الإنسانية التي شملت 44 دولة حول العالم أبرزها اليمن.



من جهته.. أعرب رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي عن إعجابه بالأداء المهني اللافت للمركز في ميدان العمل الإنساني وتقديم المساعدات للدول والشعوب الأكثر احتياجا في العالم دون أدنى تمييز.