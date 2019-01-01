وزير خارجية البحرين يشيد بالعلاقات التاريخية والوثيقة مع بريطانيا

أشاد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالعلاقات التاريخية الوثيقة مع المملكة المتحدة في كافة المجالات، والتي تؤكد عمق التعاون الثنائي وتعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



وذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية أندرو موريسون، حيث أكد آل خليفة حرص البحرين على استمرار التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



وجدد إدانة البحرين لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، مؤكدا موقف بلاده المتضامن مع المملكة المتحدة ضد كل من يهدد أمنها أو يمس مصالحها، والرافض بشدة لممارسات إيران المتكررة التي تهدد سلامة الملاحة البحرية والأمن والسلم الدوليين.



ومن جهته، أعرب موريسون عن اعتزازه بعلاقات الصداقة بين البحرين والمملكة المتحدة، وما تشهده من تطور وتقدم على مختلف الأصعدة.