هبوط أسعار النفط مع تلاشى مخاوف إيران

هبط النفط إلى حوالى 63 دولارًا للبرميل، اليوم الثلاثاء، مع تلاشي المخاوف في الوقت الراهن من أن تتفاقم توترات في الشرق الأوسط، وتؤثر على إمدادات النفط، ليضاف إلى تأثير توقعات بضعف الطلب.



وأذكى احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية، الأسبوع الماضي، مخاوف حيال تعطيل الإمدادات في مضيق هرمز الذي يعبره حوالي خمس نفط العالم، مما دفع الخام للصعود، أمس الإثنين.



لكن منذ ذلك الحين، تخلت أسعار النفط عن بعض المكاسب، وبحلول الساعة 12:27 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، هبط خام برنت 31 سنتًا إلى 62.95 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا إلى 55.99 دولار للبرميل.



تأتي التوترات بينما تسعى الولايات المتحدة لوقف صادرات إيران النفطية، وعلى خلفية خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" منذ بداية العام لدعم الأسعار.



وفي إطار المساعي الأمريكية، فرضت واشنطن عقوبات على شركة تشوهاي تشنرونغ الصينية التي تديرها الدولة بدعوى انتهاكها لقيود مفروضة على قطاع النفط الإيراني.



وقالت وكالة الطاقة الدولية: إنه رغم تراجع الصادرات الإيرانية وقيود أوبك الطوعية على الإمدادات، يتجاوز المعروض النفطي الطلب عليه بسبب نمو قوي في الإنتاج من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج أوبك.



وخفض جولدمان ساكس توقعاته للطلب على النفط في 2019، الأحد الماضي، ليلحق بركب آخرين مثل وكالة الطاقة الدولية وأوبك اللتين خفضتا توقعاتهما لاستخدام الوقود.



وقد يتلقى النفط دعمًا من توقعات بتراجع جديد في مخزونات الخام الأمريكية في تقارير أسبوعية من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم وغدًا، ويتوقع محللون تراجعًا 3.4 مليون برميل في مخزونات الخام.