رسميًا.. "أوباما" يغيب عن مباراة الأهلى والزمالك

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف يوسف إبراهيم " أوباما " لاعب الزمالك، ومحمود صابر، لاعب الجونة، 3 مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما، بعد طردهما فى مباراة الفريقين، بسبب ضرب المنافس دون كرة.



وقررت اللجنة إيقاف لاعب الجونة أحمد ياسر ريان، مباراة لحصوله على الإنذار الثالث.



وكانت مباراة الزمالك والجونة قد شهدت عدة اشتباكات بين لاعبي الفريقين، ما أدى لطرد الثنائى أوباما وصابر قبل نهاية اللقاء.



وتعادل الزمالك مع الجونة بنتيجة 2-2، لتتقلص حظوظ الفريق الأبيض في الفوز بلقب الدوري، حيث يحتاج إلى تعثر الأهلي أمام المقاولون، غدًا بالتعادل أو الخسارة، أو يفوز بمباراتيه المتبقيتين أمام الإسماعيلي والأحمر للتتويج بلقب المسابقة.



