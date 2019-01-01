ليست المرة الأولى.. شائعات الوفاة تطارد ريهام سعيد بعد إصابتها بميكروب الوجه

حالة من الجدل أثيرت منذ صباح اليوم الثلاثاء، حول ما تداول عن خبر وفاة الإعلامية ريهام سعيد، عبر عدد من المواقع الإلكترونية، وذلك ما كذبته الإعلامية، من خلال حسابها الشخصي على تطبيق "انستجرام"، حيث أعادت نشر الخبر المزعوم عن وفاتها، مرفقًا بصورة للجنازة المزعومة، والتي يتبين أنها من جنازة الممثل الراحل سعيد عبدالغني.



وعلقت على الصورة قائلة "هي وصلت للدرجه دي؟ طب معلش حتي لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي.. هم يضحك وهم يبكي".



ولم تكن هذه المرة الأولى التي يذاع فيها شائعة خبر الإعلامية ريهام سعيد، حيث أن تداول عدد من رواد مواقع الاجتماعي عقب خبر وفاتها عقب إعلانها عن إصابتها بمرض بكتيري بالوجه، وذلك ما نفته ايضًا.



وأعلنت الإعلامية في وقت سابق، أنها أصيبت ببكتريا في الوجه أدت سقوط أنفها وإعادة بناء أنف جديد من جلد أذنها، خوفًا من وصول المرض للمخ، لصعوبة السيطرة عليها.